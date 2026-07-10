ВТБ: окно возможностей под 6% остается для семейных заемщиков открытым

По итогам июня программа с господдержкой заняла 38% в общем числе ипотечных сделок банка. Спрос на семейную ипотеку в июне показал второй результат в этом году после январского «пика», когда банк провел около 4,1 тыс.
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