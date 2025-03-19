«Калашников» поставил заказчику черную экипировку

«Калашников» поставил заказчику партию экипировки в черном цвете. Об этом сообщили в концерне. «Компания "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") отгрузила партию обмундирования и снаряжения в черном цвете "Антрацит" в адрес заказчика для проведения апробации», — говорится в сообщении.
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