«Калашников» поставил заказчику черную экипировку

«Калашников» поставил заказчику партию экипировки в черном цвете. Об этом сообщили в концерне. «Компания "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") отгрузила партию обмундирования и снаряжения в черном цвете "Антрацит" в адрес заказчика для проведения апробации», — говорится в сообщении.