НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

«Ванкувер» забросил 3 шайбы за 65 секунд во 2-м периоде матча с «Питтсбургом». Это рекорд «Кэнакс» в XXI веке

«Кэнакс» проводят домашний матч с «Пингвинс» (4:2, третий период) в регулярном чемпионате НХЛ.  Во втором периоде при счете 0:2 канадскому клубу удалось забросить 3 шайбы подряд за 1 минуту и 5 секунд игрового времени (причем все – в равных составах).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх