«Ванкувер» забросил 3 шайбы за 65 секунд во 2-м периоде матча с «Питтсбургом». Это рекорд «Кэнакс» в XXI веке

«Кэнакс» проводят домашний матч с «Пингвинс» (4:2, третий период) в регулярном чемпионате НХЛ. Во втором периоде при счете 0:2 канадскому клубу удалось забросить 3 шайбы подряд за 1 минуту и 5 секунд игрового времени (причем все – в равных составах).
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