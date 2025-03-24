Военкор Котенок: ВСУ перешли на тактику пехотных групп в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Белгородской области перешли на тактику мелких пехотных групп, их поддержку осуществляет авиация, ракетные системы залпового огня, включая HIMARS, ударные и разведывательные беспилотники.
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