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  • Андрей Тимохин
    😀😄👍Возникает ощущени...
  • Элеонора Коган
    По себе знаю. У меня как раз 2 кошечки и 1 котик!!!! Так что веселья хоть отбавляй.У нас появился кот
  • Элеонора Коган
    Здорово!!!Ведь без кота и жизнь не та!!!!У нас появился кот

Простой рецепт возвращения в молодость (хоть на несколько минуточек!)...

Простой рецепт возвращения в молодость (хоть на несколько минуточек!)...

Такие заведения я люблю: где надо с подносом, где салатики рядком, где благодушная тетенька спросит: «будете суп?», а ты в ответ «какие есть?», ну и так далее, до финального компота, чей рецепт, кажется, не изменился с 1952 года.

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