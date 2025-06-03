Сенатор Анатолий Артамонов выпустил книгу "Сила мечты"

Сенатор Анатолий Артамонов выпустил свою новую книгу "Сила мечты". Сам автор признался, что на вопросы молодежи о том, как им добиваться успеха, как жить, он всегда отвечает так: "Как живёте вы сами, так и будете добиваться того, чего хотите.