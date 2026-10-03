Как визуально расширить маленький сад: семь приёмов глубины и перспективы

Ощущение простора на участке далеко не всегда связано с его фактической площадью. Порой несколько соток воспринимаются как полноценный пейзаж, а в другой раз даже довольно обширная территория кажется зажатой и плоской.
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