Санчо не останется в «МЮ», ни клуб, ни игрок этого не хотят (Фабрицио Романо)

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Окружение игрока рассмотрит все варианты в ближайшие недели, так как Санчо вернется в «Манчестер Юнайтед» и не поедет на клубный чемпионат мира с «Челси», за который провел сезон на правах аренды.