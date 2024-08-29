Захарова заявила, что из-за ареста Дурова Макрон сам попал под обвинения

Поведение президента Франции Эммануэля Макрона и прокуратуры Парижа удивило российских дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что лидер Франции сам попал под обвинения из-за ареста бизнесмена Павла Дурова.
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