Воспитанники старшей группы соверешили путешествие по экологической тропе.

Воспитанники старшей группы № 8 совершили познавательное путешествие по экологической тропе.Лесовичок, хранитель экологической тропы, попросил ребят пройтись по экологической тропе, помочь ему осмотреть объекты природы, все ли с ними в порядке.
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