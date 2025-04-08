Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем обращении в телеграм-канале вновь заявил об успехе «курской операции», а также впервые прокомментировал активность украинских боевиков на границе с Белгородской областью.
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