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Царьград

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Прятал клад в себе. Житель Херсонской области больше 10 лет носил горсть монет в желудке

Прятал клад в себе. Житель Херсонской области больше 10 лет носил горсть монет в желудке

У мужчины открылась язва, он начал стремительно терять кровь. Счёт шёл на часы.В больницу на скорой экстренно доставили 25-летнего жителя посёлка Ивановка Херсонской области с желудочно-кишечным кровотечением.

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