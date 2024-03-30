Прятал клад в себе. Житель Херсонской области больше 10 лет носил горсть монет в желудке

У мужчины открылась язва, он начал стремительно терять кровь. Счёт шёл на часы.В больницу на скорой экстренно доставили 25-летнего жителя посёлка Ивановка Херсонской области с желудочно-кишечным кровотечением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии