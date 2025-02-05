РБК: 36 ДТП произошло в ходе эксперимента с беспилотными автомобилями в России

Во время эксперимента по использованию беспилотных автомобилей в России произошло 36 ДТП. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо министра экономического развития Максима Решетникова главе правительства Михаилу Мишустину.
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