Утверждены новые перечни специальностей высшего образования

В списке появились новые области образования и группы направлений подготовки. Среди них - "Информатика, вычислительная техника и искусственный интеллект", "Образование и педагогические науки", "Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии".
В списке появились новые области образования и группы направлений подготовки. Среди них - "Информатика, вычислительная техника и искусственный интеллект", "Образование и педагогические науки", "Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии".
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