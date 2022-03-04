Российская газета

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Утверждены новые перечни специальностей высшего образования

Утверждены новые перечни специальностей высшего образования

В списке появились новые области образования и группы направлений подготовки. Среди них - "Информатика, вычислительная техника и искусственный интеллект", "Образование и педагогические науки", "Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии".

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