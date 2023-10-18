Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Необычные корзинки разных неожиданных форм Хелены Марии Кальдас

Необычные корзинки разных неожиданных форм Хелены Марии Кальдас

Всем доброго времени суток! Все корзинки выполнены из трикотажной пряжи крючком, невероятно красивые, разнообразных неожиданных форм и вдохновляющие.

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