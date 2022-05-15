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Работницу пенсионного фонда изнасиловали в гостях на Ветеранов

Работницу пенсионного фонда изнасиловали в гостях на Ветеранов

В Красносельском районе Петербурга сотрудница пенсионного фонда подверглась сексуальному насилию. В субботу, 14 мая, в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что ее изнасиловал знакомый в квартире на Ветеранов, где она находилась в гостях.

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