Работницу пенсионного фонда изнасиловали в гостях на Ветеранов

В Красносельском районе Петербурга сотрудница пенсионного фонда подверглась сексуальному насилию. В субботу, 14 мая, в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что ее изнасиловал знакомый в квартире на Ветеранов, где она находилась в гостях.