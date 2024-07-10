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Олег исчез после первого видео: Добить "Адмирала Кузнецова". Как ЦИПСО вербовала русского моряка

Олег исчез после первого видео: Добить "Адмирала Кузнецова". Как ЦИПСО вербовала русского моряка

Русские спецслужбы спасли авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, который пыталась добить украинская разведка.

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