Мечтавшая о спокойной старости Алла Пугачева не смогла обрести покой даже после бегства из России. Эскалация исторического конфликта между Палестиной и Израилем вынудила народную артистку СССР покинуть Святую землю тоже.
Раскрыто местоположение Пугачевой после спешного побега из Израиля
Комментарии
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ИП
Ирина Павлова
Ой, как вам всем жалко эту славную чету предателей! Надо жалеть детей-изгоев, лишенных родины, родного языка(иврит начали учить, а теперь будут на Кипре жить). Скачут по миру, не успевая завести друзей, товарищей по школе...
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4 д.
А
Александер
Сбежала всё-таки, вот такая вот зараза, бабушка геев мечты.
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4 д.
esaul
Ткнул случайно.... Вам заняться больше нечем, как обсуждать судьбу старушки и жиголо? Пугачева для меня умерла после "Мадам Брошкиной". Галкина вообще не помню, о чем он калякал со сцены. Помню только вибрацию СМИ с их фамилиями... Вам не надоело? Объективно - лицедей умирает, когда снановится неинтересен ТОЛПЕ. Если он не артист, не ЛИЧНОСТЬ, как, например, Магомаев, или Высоцкий.......
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4 д.
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