Раскрыто местоположение Пугачевой после спешного побега из Израиля

Ой, как вам всем жалко эту славную чету предателей! Надо жалеть детей-изгоев, лишенных родины, родного языка(иврит начали учить, а теперь будут на Кипре жить). Скачут по миру, не успевая завести друзей, товарищей по школе...

esaul

Ткнул случайно.... Вам заняться больше нечем, как обсуждать судьбу старушки и жиголо? Пугачева для меня умерла после "Мадам Брошкиной". Галкина вообще не помню, о чем он калякал со сцены. Помню только вибрацию СМИ с их фамилиями... Вам не надоело? Объективно - лицедей умирает, когда снановится неинтересен ТОЛПЕ. Если он не артист, не ЛИЧНОСТЬ, как, например, Магомаев, или Высоцкий.......