Политика Сегодня

1 181 подписчик

Глава парламента Крыма счел квартиру в Ялте «смешным эпизодом в жизни» Зеленского

Глава парламента Крыма счел квартиру в Ялте «смешным эпизодом в жизни» Зеленского

Квартира в Ялте не имеет значения для президента Украины Владимира Зеленского. К такому выводу пришел глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх