Овечкин нанес один бросок в створ по итогам первых двух матчей с "Рейнджерс"

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в первых двух матчах четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс" не смог отметиться результативными действиями.
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