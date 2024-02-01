Бен Симмонс пропустил матч против «Финикса» из-за ушиба колена

Симмонс, пропустивший 12 недель из-за защемления нерва в пояснице, набрал 10 очков, сделал 8 подборов и 11 передач за 18 минут игры в понедельник вечером в матче с «Ютой».
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