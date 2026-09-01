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Нижегородская правда

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Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем знаний

Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем знаний

Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители! 1 сентября — особая дата для миллионов семей.

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