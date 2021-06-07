Телеканал "КРЫМ 24"

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Украинская сборная по футболу представила форму с силуэтом Крыма на чемпионат Европы

Украинская сборная по футболу представила форму с силуэтом Крыма на чемпионат Европы

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новую форму сборной Украины, в которой команда выступит на чемпионате Европы.

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