Уникальное явление. Почему над Алтайским краем было видно северное сияние?

Полярное сияние красного цвета, замеченное в Алтайском крае (и не только), является редким явлением Ночью 6 ноября небо над Алтайским краем и некоторыми другими регионами России окрасилось в красно-зеленый цвет.
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