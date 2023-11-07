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Уникальное явление. Почему над Алтайским краем было видно северное сияние?

Уникальное явление. Почему над Алтайским краем было видно северное сияние?

Полярное сияние красного цвета, замеченное в Алтайском крае (и не только), является редким явлением Ночью 6 ноября небо над Алтайским краем и некоторыми другими регионами России окрасилось в красно-зеленый цвет.

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