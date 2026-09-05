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Грузоперевозки ...

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Чёрные списки АТИ — как водители защищаются от недобросовестных диспетчеров и возвращают деньги за простой

Чёрные списки АТИ — как водители защищаются от недобросовестных диспетчеров и возвращают деньги за простой

В сфере грузоперевозок случаи недобросовестного поведения со стороны диспетчеров и заказчиков по-прежнему остаются актуальной проблемой для перевозчиков.

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