Стоило начать придавать огласке преступления мигрантов и требовать исполнения закона - как зазвучала старая шарманка из 90-х про мигрантофобию и национализм

Российское мусульманское сообщество обеспокоено тенденцией к развитию мигрантофобии — заявил глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.
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