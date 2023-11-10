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Стоило начать придавать огласке преступления мигрантов и требовать исполнения закона - как зазвучала старая шарманка из 90-х про мигрантофобию и национализм

Стоило начать придавать огласке преступления мигрантов и требовать исполнения закона - как зазвучала старая шарманка из 90-х про мигрантофобию и национализм

Российское мусульманское сообщество обеспокоено тенденцией к развитию мигрантофобии — заявил глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Хотите Россию мусульманской ?!
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1 час.
Владислав Владислав
Надо давить мигрантов ...
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1 час.
Валерий Николаев
Мигранты должны жить дома, там и детей рожать. А рабочие мигранты должны работать вахтовым методом, месяц отработал - домой в отпуск. Обнаркжили мигранта не на работе однозначно депортация без права приезжать.
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3 мин.

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