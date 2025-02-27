Евгений Люлин: «Семьям участников СВО необходимо предоставить льготы на подключение домов к электросетям»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 февраля, ФедералПресс. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области обратились к премьеру Михаилу Мишустину с предложением изменить Правила технологического присоединения к электросетям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии