В Биробиджане задержан мужчина по подозрению в убийстве и расчленении женщины

В Биробиджане задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении 47-летней женщины. По данным Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, инцидент произошёл в ночь на 6 сентября 2026 года.
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