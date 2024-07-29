Топ-5 тем за прошедшую неделю на Колыме: как начать экономить, поддержка многодетных семей и другие актуальные вопросы

За последнюю неделю на официальных страницах Колымы было опубликовано пять интересных тем. Первой была информация о том, что теперь можно легко ознакомиться с заключениями врачей после приема в их личных кабинетах на портале госуслуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии