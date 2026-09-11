В конгрессе США допустили выплаты $5 тыс. американцам из средств для Украины

Mark Schiefelbein/AP/TASS Член палаты представителей конгресса Анна Паулина Луна предложила направить часть средств, выделенных Украине, на выплату американцам обещанных президентом США Дональдом Трампом 5 тысяч долларов.
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