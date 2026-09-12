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ТР Төзелеш министрлыгы муниципалитет башлыкларына кышка әзерлекне контрольгә алырга кушты

Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин традицион республика киңәшмәсендә муниципалитетлар башлыкларына әле әзерлек паспорты алмаган объектларны җылыту сезонына әзерләүне контрольгә алырга кушты.

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