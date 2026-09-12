ТР Төзелеш министрлыгы муниципалитет башлыкларына кышка әзерлекне контрольгә алырга кушты

Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин традицион республика киңәшмәсендә муниципалитетлар башлыкларына әле әзерлек паспорты алмаган объектларны җылыту сезонына әзерләүне контрольгә алырга кушты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым