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test mazurok

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⚖️ Житель Судака пойдёт под суд за попытку подкупить полицейского

⚖️ Житель Судака пойдёт под суд за попытку подкупить полицейского В конце декабря 2023 года сотрудники ДПС ГИБДД России по Судаку остановили автомобиль, за рулём которого находился пьяный мужчина.

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