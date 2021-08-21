Солнцепёк: что это было?

☭КОМПАСКиноСолнцепёк: что это было?Уже давно меня не ставило в тупик что-либо. И уже давно ничего не вызывало у меня радикально противоречивых чувств.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербинТема необходивая, но её надо делать нормальным и талантливым.NНNatalia НесДа,меня покоробили первые кадры своей непрофессиональростью,не стала дальше смотреть.Обидно,нужная тема.Должно быть настоящее кино как настоящая война на Донбассе.Игорь ЕмельяновТы писака х**на поедь туда и посмотри, послушай людей там живущихКомментировать
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