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Солнцепёк: что это было?

Солнцепёк: что это было?

Уже давно меня не ставило в тупик что-либо. И уже давно ничего не вызывало у меня радикально противоречивых чувств.

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абрам вербин
Тема необходивая, но её надо делать нормальным и талантливым.
Natalia Нес
Да,меня покоробили первые кадры своей непрофессиональростью,не стала дальше смотреть.Обидно,нужная тема.Должно быть настоящее кино как настоящая война на Донбассе.
Игорь Емельянов
Ты писака х**на поедь туда и посмотри, послушай людей там живущих

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