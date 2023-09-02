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Первая лига. «Химки» сыграют с «Кубанью», «Алания» против «Енисея»

Первая лига. «Химки» сыграют с «Кубанью», «Алания» против «Енисея»

Также в субботу в «Алания» сыграет дома с «Енисеем». В воскресенье «Акрон» встретится на своем поле с «Черноморцем».

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