Что происходит с Кузей из «Универа» и почему он не платит алименты дочери

Виталий Гогунский считает, что его дочь хорошо зарабатывает на блоге фото: @gogunskvСейчас в свои 13 лет дочь Виталия Гогунского — успешный блогер и певица, выступающая под псевдонимом Милана Стар (Milana Star).
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