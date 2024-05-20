«Спорт-Экспресс»: Мичков этим летом расторгнет контракт со СКА и перейдет в «Филадельфию»

Один из самых талантливых молодых хоккеистов России Матвей Мичков продолжит карьеру в НХЛ. «Спорт-Экспресс» сообщает, что 19-летний форвард в нынешнее межсезонье расторгнет контракт со СКА и отправится за океан, в «Филадельфию Флайерз», задрафтовавшую его в 2023 году под 7-м номером.
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