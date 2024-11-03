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Царьград

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В Архангельске ТЭЦ переходит на зимний режим работы, а в домах до сих пор нет отопления

В Архангельске ТЭЦ переходит на зимний режим работы, а в домах до сих пор нет отопления

В Архангельске резко похолодало, и поэтому ТЭЦ переходит на зимний режим работы. Но люди по-прежнему пишут о недовольствах, ведь у большинства жителей в домах всё еще присутствуют проблемы с отоплением.

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