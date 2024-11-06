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Трамп заявил о своей победе на выборах США

Трамп заявил о своей победе на выборах США

Кандидат от республиканцев оценил свое будущее правление как «золотую эпоху»Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом Соединенных Штатов, выступая перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

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