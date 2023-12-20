Урсиды: метеорный поток начинает набирать силу

В пресс-службе Московского планетария сообщили, что метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы будет наблюдаться в ночь с 21 на 22 декабря, когда продолжительность темного времени суток будет максимальной в году, информирует iXBT.
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