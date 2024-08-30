Моторика кишечника: врач назвала признаки застоя желчи

Застой желчи может стать причиной сухой кожи и слизистой глаз. О том, что делать с застоем желчи в организме, рассказал кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики, Ирина Иванова в беседе с Газетой.
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