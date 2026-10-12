Как Александровская крепость стала городом Запорожье

Главное в тезисах: Форт против набегов: Крепость Александровская заложена по указу Екатерины II после последнего крымского нашествия 1769 года как ключевой узел новой Днепровской линии обороны.
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