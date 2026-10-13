Зоопсихолог Капустина объяснила, почему кошки дерут диван вместо когтеточки

Кошки точат когти о мебель не из мести: им важны удобство и расположение поверхности. Зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина объяснила, как подобрать замену дивану, сообщает Life.
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