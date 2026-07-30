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Аргументы недели

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Демографическая бомба замедленного действия: как «окно возможностей» в Средней Азии превращается в ящик Пандоры для России

Демографическая бомба замедленного действия: как «окно возможностей» в Средней Азии превращается в ящик Пандоры для России

Пока отечественные экономисты и чиновники рассуждают о жизненной необходимости притока трудовых ресурсов из соседних республик, за нашими южными границами назревает катастрофа.

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