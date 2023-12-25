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Добрый Мир

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Газовый союз: Россия может помочь Туркменистану

Газовый союз: Россия может помочь Туркменистану

Выйти из газового тупика можно, если сотрудничать и не волноваться Министерство иностранных дел Туркменистана опубликовало заявление заместителя председателя государственного концерна «Туркменгаз» Мырада Арчаева, что планы России по созданию «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном якобы затрагивают интересы Ашхабада.

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