«Коммерсант»: у мигрантов есть попытки заместить законы РФ законами шариата

Я лично, не против миграции в целом! Но Россия, читай МВД и госорганы, должны плотно заниматься теми мигрантами, которые прибыли к нам не легально или хотят жить по законам шариата или вести себя реакционно и агрессивно к жителям России, выдворять или отправлять судом, в места не столь отдалённые!!!

Владимир Алтайцев

Сколько раз уже можно печатать эту статью? Чего добивается автор? Нашего возмущения? Всё, добился. Но мы, граждане, бессильны изменить хоть что-то.Это дело власти - любого шариатчика изгонять туда, откуда это существо прокралось в Россию.Или им всем пр и регистрации в ФМС читать лекцию о Варфоломеевской ночи во Франции, когда гугенотов, живших в стране, не соблюдая её законы, просто католики стали вырезать по всей Фрации.И резали их не за веру, а за то, о чём я пишу.