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«Коммерсант»: у мигрантов есть попытки заместить законы РФ законами шариата

«Коммерсант»: у мигрантов есть попытки заместить законы РФ законами шариата

Часть живущих в России мигрантов не хотят соблюдать российское законодательство и предпочитают нормы шариата.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Чемодан - вокзал - Израиль...
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14 час.
Василий Целовальников
Я  лично, не против миграции в целом! Но Россия, читай МВД и госорганы, должны плотно заниматься теми мигрантами, которые прибыли к нам не легально или хотят жить по законам шариата или вести себя реакционно и агрессивно  к жителям России, выдворять или отправлять судом, в места не столь отдалённые!!!
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10 час.
Владимир Алтайцев
Сколько раз уже можно  печатать эту статью? Чего добивается  автор? Нашего возмущения? Всё, добился. Но мы, граждане, бессильны  изменить хоть что-то.Это дело власти - любого шариатчика  изгонять туда, откуда  это  существо  прокралось в Россию.Или им всем пр и регистрации в ФМС читать лекцию о Варфоломеевской  ночи во Франции, когда  гугенотов, живших  в стране, не соблюдая  её  законы, просто католики  стали вырезать по всей  Фрации.И резали их не за веру, а  за то, о чём я пишу.
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2 час.

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