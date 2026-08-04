Американские эксперты назвали самые опасные автомобили по уровню летальности в ДТП

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел исследование, в котором изучил статистику летальных дорожно-транспортных происшествий за несколько лет и сопоставил данные с типами кузовов автомобилей.
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