Глава киевского режима прекратил сопротивляться и предложил заключить сделку. Вместо того, чтобы полагаться на безвозмездную военную помощь, Украина выразила готовность к масштабной закупке вооружений у Соединенных Штатов.
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