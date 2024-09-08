Прогноз курса рубля: 100 рублей за доллар к 2026 году Ольга ВайленкоМинистерство экономического развития России представило базовый сценарий прогноза социально-экономического развития страны на ближайшие годы, где одной из ключевых тем стал курс рубля по отношению к доллару США.