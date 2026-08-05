Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вагнеровец будет стоять на Мамаевом кургане рядом с Родиной-матерью: Кто этот герой?

Вагнеровец будет стоять на Мамаевом кургане рядом с Родиной-матерью: Кто этот герой?

Коллаж Царьграда. 1 сентября откроется самый большой в России памятник участникам СВО. Одной из главных фигур 7-метровой композиции станет командир штурмового отряда ЧВК.

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Комментарии
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Наталия
&quot;Вагнер&quot; не погиб, он ушел в бессмертие.
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1 м.
Алексей Сафронов
Слова из советской песни:&quot;раньше думай о Родине, а потом о себе&quot;, как нельзя точно говорят об этом Герое нашего времени! Спасибо ему и родителям, которые воспитали такого Сына!!!
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1 м.