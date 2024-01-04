Конфликт на Украине, по сути, уже закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. Соответствующее заявление 4 января сделал в беседе с «Известиями» бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США, политолог Скотт Беннет.
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